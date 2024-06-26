Колокольцев прилетел в Нью-Йорк

Колокольцев находится под санкциями США с 2018 года. Согласно американскому законодательству лицам, попавшим под ограничения, запрещен въезд на территорию США. В 2018 году глава МВД также приехал в США для участия в мероприятиях по линии ООН, он получил американскую визу и, несмотря на санкции, въехал в страну, по его словам, «без проблем». Тогда Госдеп США объяснил, что в отношении глав российских силовых ведомств санкционные ограничения были приостановлены.