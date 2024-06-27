В США пройдут первые в истории страны теледебаты между действующим и бывшим президентами

Кроме того, как ожидается, во время теледебатов будут затронуты вопросы, связанные с возрастом и способностью нынешнего главы государства исполнять полномочия американского лидера. В 81 год он является самым пожилым действующим президентом в истории США, и, если его изберут на второй срок, он покинет пост в 86 лет. 78-летний Трамп постоянно критикует Байдена, который нередко допускает в своих публичных выступлениях различные оговорки и неоднозначные действия. Республиканец ставит под сомнение умственные и физические возможности главы государства продолжать руководить Соединенными Штатами. Так, Трамп предложил проверить Байдена на употребление наркотических средств. Республиканец также предположил, что Байдену искусственным путем помогают держаться на публике. В связи с этим Трамп потребовал, чтобы Байден прошел тесты на умственные способности и наличие препаратов в организме.