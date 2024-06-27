Рябков прокомментировал возможность понижения уровня дипотношений с США

«Возможно ли сейчас решение, которое включает понижение уровня дипотношений? Могу сказать, что это предмет рассмотрения и всё это изучается», — сказал он.
Он подчеркнул: решения такого рода у нас принимаются на самом высоком уровне.
«Пока их нет, спекулировать на эту тему контрпродуктивно. Но противники должны знать, что они шаг за шагом приближают себя к точке невозврата. В каком смысле точка невозврата? Пусть они думают и сами решают, но эта внешнеполитическая вседозволенность и упоение собственной безнаказанностью в итоге приведет к тому, что реакция с нашей стороны окажется гораздо более болезненной, чем сегодня представляется этому ворью», — уточнил дипломат.
По его словам, Россия ни разу не инициировала такой шаг, несмотря на все перипетии острейшей фазы в наших отношениях с так называемым коллективным Западом.
«Мы считаем, что посольства и работа послов — это весьма тяжелая функция, особенно в нынешних условиях, и ею нельзя пренебрегать — должны оставаться каналы общения, в том числе на высоком уровне. У нас были случаи, когда послы отзывались для консультаций, и это тоже общепринятая практика. Мы не исключаем никаких вариантов в будущем. Это всё будет зависеть от кого, как себя будут вести наши противники», — заметил Сергей Рябков.