Рябков прокомментировал возможность понижения уровня дипотношений с США

«Мы считаем, что посольства и работа послов — это весьма тяжелая функция, особенно в нынешних условиях, и ею нельзя пренебрегать — должны оставаться каналы общения, в том числе на высоком уровне. У нас были случаи, когда послы отзывались для консультаций, и это тоже общепринятая практика. Мы не исключаем никаких вариантов в будущем. Это всё будет зависеть от кого, как себя будут вести наши противники», — заметил Сергей Рябков.