NYT: Зеленского хотят успокоить обещанием «моста в альянс» перед саммитом

Как отмечает издание, американская администрация и руководство НАТО пытаются таким образом «дать Киеву на саммите что-то существенное», не отказываясь при этом от своей позиции о том, что Украине не время вступать в альянс. Планируется, что обещание согласовать на предстоящем
Ранее телеканал CNN со ссылкой на американских и европейских чиновников сообщил, что страны Североатлантического альянса разошлись в том, как именно должна звучать формулировка о вступлении Украины в НАТО на предстоящем саммите в Вашингтоне. По его информации, европейские союзники, включая Великобританию и страны Восточной Европы, настаивают на решительной поддержке вступления Украины в альянс. Однако не все страны НАТО готовы «зайти так далеко»: американские и германские чиновники, указывает телеканал, предложили предоставить Украине лишь «мост» в альянс.
Участники совещания НАТО на высшем уровне, прошедшего в Брюсселе в июне 2021 года, зафиксировали в итоговом коммюнике, что Украина и Грузия в будущем смогут стать членами альянса. Россия выступает категорически против дальнейшего расширения НАТО на восток.