NYT: Зеленского хотят успокоить обещанием «моста в альянс» перед саммитом

Как отмечает издание, американская администрация и руководство НАТО пытаются таким образом «дать Киеву на саммите что-то существенное», не отказываясь при этом от своей позиции о том, что Украине не время вступать в альянс. Планируется, что обещание согласовать на предстоящем 9—11 июля саммите НАТО в Вашингтоне «мост к членству Украины в НАТО удовлетворит Зеленского, и саммит пройдет более гладко, чем год назад в Вильнюсе, когда он открыто выразил свое недовольство тем, что Украине не озвучили четких сроков» вступления в альянс, добавляет газета.