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NYT: Зеленского хотят успокоить обещанием «моста в альянс» перед саммитом

НЬЮ-ЙОРК, 27 июня. /ТАСС/. Североатлантический альянс рассчитывает, что обещание выстроить для Киева «мост в НАТО» успокоит президента Украины Владимира Зеленского и позволит предстоящему саммиту организации пройти более гладко, чем в 2023 году. Об этом пишет газета The New York Times.

Источник: AP 2023

Как отмечает издание, американская администрация и руководство НАТО пытаются таким образом «дать Киеву на саммите что-то существенное», не отказываясь при этом от своей позиции о том, что Украине не время вступать в альянс. Планируется, что обещание согласовать на предстоящем 9—11 июля саммите НАТО в Вашингтоне «мост к членству Украины в НАТО удовлетворит Зеленского, и саммит пройдет более гладко, чем год назад в Вильнюсе, когда он открыто выразил свое недовольство тем, что Украине не озвучили четких сроков» вступления в альянс, добавляет газета.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на американских и европейских чиновников сообщил, что страны Североатлантического альянса разошлись в том, как именно должна звучать формулировка о вступлении Украины в НАТО на предстоящем саммите в Вашингтоне. По его информации, европейские союзники, включая Великобританию и страны Восточной Европы, настаивают на решительной поддержке вступления Украины в альянс. Однако не все страны НАТО готовы «зайти так далеко»: американские и германские чиновники, указывает телеканал, предложили предоставить Украине лишь «мост» в альянс.

Участники совещания НАТО на высшем уровне, прошедшего в Брюсселе в июне 2021 года, зафиксировали в итоговом коммюнике, что Украина и Грузия в будущем смогут стать членами альянса. Россия выступает категорически против дальнейшего расширения НАТО на восток.

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