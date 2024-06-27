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«Грозила смертельная опасность»: из плена ВСУ вернули еще двух жителей Красноярского края (видео)

Накануне между Россией и Украиной состоялся очередной обмен военнопленными.

Среди освобожденных и вернувшихся на родину — два жителя Зеленогорска и Ачинска 32 и 25 лет. Об этом сообщается в Telegram-канале депутата Госдумы Юрия Швыткина, который лично занимался делами военнослужащих.

Всего в ходе обмена в Россию вернулись 90 военнослужащих. Взамен на Украину передали столько же военнопленных.

«В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 90 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Взамен переданы 90 военнопленных ВСУ. Посредническое участие гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты», — рассказали в минобороны РФ.

Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденных военнослужащих доставили в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях ведомства. Всем им оказывается необходимая помощь, в том числе психологическая. «Парни уже поделились хорошими новостями со своими близкими, теперь их ждет долгожданная встреча», — рассказали в минобороны.