«Грозила смертельная опасность»: из плена ВСУ вернули еще двух жителей Красноярского края (видео)

Среди освобожденных и вернувшихся на родину — два жителя Зеленогорска и Ачинска 32 и 25 лет. Об этом сообщается в Telegram-канале депутата Госдумы Юрия Швыткина, который лично занимался делами военнослужащих.
Всего в ходе обмена в Россию вернулись 90 военнослужащих. Взамен на Украину передали столько же военнопленных.
«В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 90 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Взамен переданы 90 военнопленных ВСУ. Посредническое участие гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты», — рассказали в минобороны РФ.
Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденных военнослужащих доставили в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях ведомства. Всем им оказывается необходимая помощь, в том числе психологическая. «Парни уже поделились хорошими новостями со своими близкими, теперь их ждет долгожданная встреча», — рассказали в минобороны.