«Грозила смертельная опасность»: из плена ВСУ вернули еще двух жителей Красноярского края (видео)

Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденных военнослужащих доставили в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях ведомства. Всем им оказывается необходимая помощь, в том числе психологическая. «Парни уже поделились хорошими новостями со своими близкими, теперь их ждет долгожданная встреча», — рассказали в минобороны.