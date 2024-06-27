Кадыров допустил кровную месть по отношению к семьям террористов

Кадыров подчеркнул, что нельзя посягать на жизнь, и надо знать, что в таких случаях будет кровная месть. Глава Чечни заявил, что если проживающий в республике отец не справляется со своими детьми, то он должен сообщить об этом властям, и лишь тогда его род не будет нести ответственности. Если же глава семьи не сделал такого заявления властям, то он посягнул на жизнь другого и поэтому «лишится головы».