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В Пермском крае 27 июня простятся с Василием Головиным, погибшим на СВО

Его похоронят на родине.

Источник: Reuters

Друзья и родные простятся с Василием Головиным, погибшим на СВО, 27 июня, расcказали в администрации Кудымкарского округа.

«Выражаем соболезнования родным и близким нашего земляка, уроженца деревни Нестерова Кудымкарского района, погибшего в ходе проведения специальной военной операции. Разделяем вместе с родными и близкими боль и горечь невосполнимой утраты. В нашей памяти Василий Михайлович навсегда останется мужественным и героическим защитником Отечества», — говорится в сообщении местных властей.

Прощальный митинг, посвящённый военнослужащему, состоится 27 июня в доме культуры села Самково. Начало траурного мероприятия запланировано на 12:00.