В Пермском крае 27 июня простятся с Василием Головиным, погибшим на СВО

Друзья и родные простятся с Василием Головиным, погибшим на СВО, 27 июня, расcказали в администрации Кудымкарского округа.
«Выражаем соболезнования родным и близким нашего земляка, уроженца деревни Нестерова Кудымкарского района, погибшего в ходе проведения специальной военной операции. Разделяем вместе с родными и близкими боль и горечь невосполнимой утраты. В нашей памяти Василий Михайлович навсегда останется мужественным и героическим защитником Отечества», — говорится в сообщении местных властей.
Прощальный митинг, посвящённый военнослужащему, состоится 27 июня в доме культуры села Самково. Начало траурного мероприятия запланировано на 12:00.