В Пермском крае 27 июня простятся с Василием Головиным, погибшим на СВО

«Выражаем соболезнования родным и близким нашего земляка, уроженца деревни Нестерова Кудымкарского района, погибшего в ходе проведения специальной военной операции. Разделяем вместе с родными и близкими боль и горечь невосполнимой утраты. В нашей памяти Василий Михайлович навсегда останется мужественным и героическим защитником Отечества», — говорится в сообщении местных властей.