«Польша держит Россию в уме, проводя “Каникулы с армией” в поисках солдат», — говорится в материале.
По данным агентства, программа включает в себя военную подготовку с выплатой жалованья для граждан в возрасте от 18 до 35 лет. Участники проходят обучение летом в течение 28 дней без увольнительных, после чего дают солдатскую присягу. После окончания программы рекруты могут уйти в запас или продолжить службу в территориальной обороне.
Польские политики регулярно делают воинственные заявления о конфликте на Украине. Так, ранее премьер—министр Дональд Туск заявил, что Европа вступила в «довоенную эпоху», а слово «война» уже не является абстракцией в той части Старого Света, где находится его страна. Министр иностранных дел Радослав Сикорский, в свою очередь, выступал за обучение украинских подразделений на территории Польши и заявлял о якобы готовности США нанести удар по российской армии в случае применения ядерного оружия против ВСУ.
В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооружённом конфликте между НАТО и Россией. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов. Кроме того, в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии».