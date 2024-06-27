Глава партии Марин Ле Пен назвал условия поддержки Украины

Глава французской ультраправой партии «Национальное объединение» Жордан Барделла (он сменил Марин Ле Пен во главе политической силы в ноябре 2022 года) заявил Financial Times, что готов оказать Украине военную помощь, если это не испортит отношений с Россией.

Газета отмечает, что партия демонстрировала «сильные пророссийские настроения», но поддержала Киев после начала полномасштабных боев в феврале 2022 года. В частности, он выступил за поставки Украине боеприпасов, необходимых для обороны, но против передачи вооружений, которые могут привести к эскалации конфликта.