Глава партии Марин Ле Пен назвал условия поддержки Украины

Глава французской ультраправой партии «Национальное объединение» Жордан Барделла (он сменил Марин Ле Пен во главе политической силы в ноябре 2022 года) заявил Financial Times, что готов оказать Украине военную помощь, если это не испортит отношений с Россией.
«Моя позиция изменилась, но больше не изменится», — сказал Барделла FT.
На выборах в Европарламент в начале июня «Национальное объединение» набрало 31,5% голосов, что почти в два раза выше результата коалиции Besoin d'Europe (14,5%), в которую входит партия президента Эмманюэля Макрона «Возрождение». Глава государства после этого объявил о роспуске нижней палаты парламента и досрочных выборах 30 июня и 7 июля.
Ле Пен заявила телеканалу TF1, что если ее партия добьется успеха на выборах, Барделла станет премьер-министром, а сама она поборется за пост президента. Макрон при этом не собирается уходить в отставку до истечения срока полномочий в мае 2027 года.
В феврале Франция заключила с Украиной договор о гарантиях безопасности, в соответствии с которым Париж окажет Киеву помощь на €3 млрд в 2024 году. Российские власти осуждают поставки оружия Украине. Что касается гарантий, по мнению президента Владимира Путина, Киев может их получить, если будет обеспечена безопасность России.