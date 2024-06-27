Торжественная отправка призывников в войска ВВО прошла в Хабаровске

В военно-историческом музее Восточного военного округа Хабаровска прошла торжественная церемония отправки призывников в учебные воинские части округа. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В мероприятии приняли участие временно исполняющий обязанности заместителя командующего войсками ВВО полковник Дмитрий Черненко, представители военного комиссариата Хабаровского края, администрации города, а также представители общественных организаций и военно-патриотического движения «Юнармия».
«Призывники прошли медицинскую комиссию и профессиональный отбор. Они также получили персональные электронные карты и военные билеты. После получения военной формы и распределения по видам и родам войск, новобранцы были переданы старшим командам военных частей для дальнейшей службы», — рассказали в пресс-службе ВВО.
В зависимости от расстояния до места прохождения службы призывники получают продовольственное питание: если путь займет более суток, выдаются сухие пайки, при более длительном пути организуется горячее питание.