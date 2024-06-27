Торжественная отправка призывников в войска ВВО прошла в Хабаровске

«Призывники прошли медицинскую комиссию и профессиональный отбор. Они также получили персональные электронные карты и военные билеты. После получения военной формы и распределения по видам и родам войск, новобранцы были переданы старшим командам военных частей для дальнейшей службы», — рассказали в пресс-службе ВВО.