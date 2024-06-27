Депутаты Башкирии приняли поправки в закон о тишине.

Депутаты Госсобрания — Курултая Башкирии приняли закон «О внесении изменений в статью 5 Закона Республики Башкортостан “Об обеспечении покоя граждан и тишины”. Как сообщили в пресс-службе регионального парламента, законом уточнены отдельные положения, которые касаются нарушения покоя граждан в ночное время в связи с проведением спортивных и других игр.
«Действующим законодательством запрещено шуметь ночью при проведении игр в жилых зонах. Ночью нельзя свистеть, кричать, использовать звукоусиливающие устройства. Но сами по себе шумные игры на территории жилой застройки под действие закона не попадали, хотя по факту игроки нарушают тишину и мешают людям отдыхать. Новый закон устраняет этот пробел и запрещает проводить по ночам такие игры», — сообщил председатель ГС РБ Константин Толкачев.
Исключение сделано для массовых мероприятий, организуемых по решению или с согласия органов государственной власти или органов местного самоуправления.
Напомним, в соответствии с законом «Об обеспечении покоя граждан и тишины» под ночным временем понимается период времени в будни с 23 до 7 часов, в выходные и праздничные нерабочие дни — с 23 до 9 часов.