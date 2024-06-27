Мирзиёев встретился с делегацией Турции во главе с министром национальной обороны

Глава турецкого оборонного ведомства передал лидеру Узбекистана искренние приветствия и наилучшие пожелания от Реджепа Тайипа Эрдогана.
Участники встречи рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего углубления узбекско-турецких отношений всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте реализации договоренностей визита на высшем уровне в Анкару
Предметом обсуждения стали перспективы развития военного и военно-технического сотрудничества, в том числе тесного межведомственного взаимодействия, организации совместных мероприятий, подготовки военных специалистов и другие.
«Особое внимание уделено укреплению и координации сотрудничества в сфере безопасности, противодействия терроризму, экстремизму и радикализму».
Также стороны обменялись мнениями по вопросам обеспечения мира и стабильности в регионе, включая ситуацию в Афганистане.