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Мирзиёев встретился с делегацией Турции во главе с министром национальной обороны

ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял делегацию Турции во главе с министром национальной обороны Яшаром Гюлером, которая находится в республике с рабочим визитом, сообщает пресс-служба президента.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

Глава турецкого оборонного ведомства передал лидеру Узбекистана искренние приветствия и наилучшие пожелания от Реджепа Тайипа Эрдогана.

Участники встречи рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего углубления узбекско-турецких отношений всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте реализации договоренностей визита на высшем уровне в Анкару 5—6 июня этого года.

Предметом обсуждения стали перспективы развития военного и военно-технического сотрудничества, в том числе тесного межведомственного взаимодействия, организации совместных мероприятий, подготовки военных специалистов и другие.

«Особое внимание уделено укреплению и координации сотрудничества в сфере безопасности, противодействия терроризму, экстремизму и радикализму».

говорится в сообщении.

Также стороны обменялись мнениями по вопросам обеспечения мира и стабильности в регионе, включая ситуацию в Афганистане.

Шавкат Мирзиеев