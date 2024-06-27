Конкурс по выбору мэра Воронежа стартует 21 августа

До этой даты конкурсная комиссия по выборам главы администрации Воронежа будет принимать документы от претендентов на место ушедшего Вадима Кстенина. Напомним, что в среду, 26 июня, депутаты горДумы рассмотрели досрочное прекращение полномочий главы облцентра, который решил уйти по собственному желанию.
На заседании Воронежской городской Думы объявили, что на должность руководителя городской администрации кандидаты могут подать заявления до конца июля. Конкурс по отбору кандидатуры на должность мэра состоится 21 августа 2024 года.
Членами комиссии для проведения конкурса по отбору кандидатур назначены депутаты: Олег Черкасов, Сергей Колиух, Андрей Соболев, Сергей Карпов, Юрий Яковлев.
— Если во время отбора кандидатов случится конфликт интересов, то есть кандидат будет являться подчиненным или руководителем одного из членов комиссии, то этого члена комиссии заменят, — пояснили парламентарии.