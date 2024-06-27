Сергей Аксенов вынес предупреждение главе Керчи

В городе проводится отсыпка щебнем и асфальтирование парковок и внутридомовых проездов. На сегодня из 185 парковок сделано 60, из 85 контейнерных площадок — 34. До конца года планируется снести 39 недостроев во дворах.
Ведется обрезка деревьев вдоль линий электропередачи, однако навалы мусора и веток в срочном порядке нужно ликвидировать. В центре города, на набережной должен быть организован полив газонов, приведена в порядок территория у Большой Митридатской лестницы.
Двор общеобразовательной школы № 2 находится в неопрятном состоянии: разрушенный забор, открытые канализационные люки. В здании школы необходимо заменить полы, отремонтировать санузлы — средства на это выделены. Процесс должны завершить до начала учебного года", — написал в ТГ-канале Аксенов.
По итогам визита, Аксенов сказал: «Ввиду плохой организации санитарной очистки и уборки, слабого контакта с жителями делаю предупреждение главе администрации Святославу Анатольевичу Брусакову. Считаю, также необходимо объявить выговор заместителю главы администрации Игорю Владимировичу Крутькову. В случае невыполнения до 15 июля всех поручений, данных по итогам поездки, будут приняты кадровые решения».