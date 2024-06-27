В южноамериканской Боливии произошла попытка государственного переворота

Накануне нападения на президентский дворец Сунига обратился к журналистам на площади и сослался на растущее недовольство в стране, не имеющей выхода к морю, которая борется с экономическим спадом из-за истощения резервов центрального банка и давления на боливианскую валюту из-за того, что экспорт газа иссяк.