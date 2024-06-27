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Состояние экологии Нижнего Тагила оценил губернатор Куйвашев: главные акценты встречи

НИЖНИЙ ТАГИЛ, 27 июня, ФедералПресс. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел выездное совещание по улучшению экологии в регионе. Главной темой стала реализация федерального проекта «Чистый воздух» в Нижнем Тагиле.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Особо отмечу мероприятия экологической направленности, в числе которых уверенная реализация комплексного плана по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, обеспечение жителей качественной питьевой водой».

сказал Евгений Куйвашев

В городе ежегодно проводят множество мероприятий, направленных на снижение выбросов от транспорта, объектов коммунальной инфраструктуры и промышленных предприятий. Так, в 2023 году был проведен ремонт пяти старейших газовых котельных. На обновление теплоисточников было выделено 600 миллионов рублей.

Помимо этого, продолжаются работы по переводу частных домов на газовое отопление. В 2024 году планируется завершить газификацию еще 400 домов. Для улучшения экологии власти закупили автобусы на газомоторном топливе и трамвайные вагоны модели 71−412. Общая сумма вложений превышает 800 миллионов рублей.

Для обеспечения горожан чистой питьевой водой в Нижнем Тагиле началось строительство станции водоподготовки «Южная». Новые очистные сооружения позволят обеспечить водой более 200 тыс. жителей. В ходе заседания Евгений Куйвашев подчеркнул, что необходимо и дальше активно продолжать реализацию федерального проекта «Чистый воздух».

Ранее «ФедералПресс» писал, что в Красноярском крае в рамках лесовосстановления высадили 10 миллионов саженцев хвойных деревьев. Работы ведутся в рамках национального проекта «Экология».

экология