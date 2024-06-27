Состояние экологии Нижнего Тагила оценил губернатор Куйвашев: главные акценты встречи

В городе ежегодно проводят множество мероприятий, направленных на снижение выбросов от транспорта, объектов коммунальной инфраструктуры и промышленных предприятий. Так, в 2023 году был проведен ремонт пяти старейших газовых котельных. На обновление теплоисточников было выделено 600 миллионов рублей.