Сенат освободил Нурлана Султанова от должности судьи Верховного суда

Представление президента зачитал председатель Высшего судебного совета РК.
«На рассмотрение сената парламента главой государства внесено представление об освобождении от должности судьи ВС РК Нурлана Султанова в связи с уходом в отставку. Нурлан Кыдыржанович изъявил желание выйти в почетную отставку. Прошу поддержать», — сказал он.
Депутаты проголосовали единогласно.
По данным с официального сайта Верховного суда, Нурлан Султанов был избран судьей ВС РК постановлением сената от 10 декабря 2015 года.
Добавим, что, согласно Конституционному закону РК «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан», Верховный Суд является высшим судебным органом по гражданским, уголовным и иным делам, подсудным местным и другим судам, осуществляет функции кассационной инстанции по отношению к ним и дает разъяснения по вопросам судебной практики посредством принятия нормативных постановлений.
Верховный Суд:
- рассматривает судебные дела и материалы, отнесенные к его подсудности;
- изучает судебную практику и по итогам ее обобщения рассматривает вопросы соблюдения законности при отправлении правосудия судами республики; принимает нормативные постановления, постановления;
- осуществляет другие полномочия, предусмотренные законом.
Верховный Суд состоит из председателя и судей. Общее число судей Верховного Суда устанавливается президентом Республики Казахстан по представлению председателя Верховного Суда.