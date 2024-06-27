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Сенат освободил Нурлана Султанова от должности судьи Верховного суда

Судью Верховного суда Нурлана Султанова сегодня на заседании сената парламента освободили от должности — депутаты поддержали соответствующее представление президента, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: sud.gov.kz

Представление президента зачитал председатель Высшего судебного совета РК.

«На рассмотрение сената парламента главой государства внесено представление об освобождении от должности судьи ВС РК Нурлана Султанова в связи с уходом в отставку. Нурлан Кыдыржанович изъявил желание выйти в почетную отставку. Прошу поддержать», — сказал он.

Депутаты проголосовали единогласно.

По данным с официального сайта Верховного суда, Нурлан Султанов был избран судьей ВС РК постановлением сената от 10 декабря 2015 года.

Добавим, что, согласно Конституционному закону РК «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан», Верховный Суд является высшим судебным органом по гражданским, уголовным и иным делам, подсудным местным и другим судам, осуществляет функции кассационной инстанции по отношению к ним и дает разъяснения по вопросам судебной практики посредством принятия нормативных постановлений.

Верховный Суд:

  • рассматривает судебные дела и материалы, отнесенные к его подсудности;
  • изучает судебную практику и по итогам ее обобщения рассматривает вопросы соблюдения законности при отправлении правосудия судами республики; принимает нормативные постановления, постановления;
  • осуществляет другие полномочия, предусмотренные законом.

Верховный Суд состоит из председателя и судей. Общее число судей Верховного Суда устанавливается президентом Республики Казахстан по представлению председателя Верховного Суда.