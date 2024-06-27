Сенат освободил Нурлана Султанова от должности судьи Верховного суда

Добавим, что, согласно Конституционному закону РК «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан», Верховный Суд является высшим судебным органом по гражданским, уголовным и иным делам, подсудным местным и другим судам, осуществляет функции кассационной инстанции по отношению к ним и дает разъяснения по вопросам судебной практики посредством принятия нормативных постановлений.