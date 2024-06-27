Генконсульство республики Беларусь откроется в Нижнем Новгороде

Ранее глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев встретился с руководителем нижегородского отделения посольства республики Беларусь Олегом Дикуном. Они обсудили сотрудничество между Нижним Новгородом и Минском, а также будущее соглашение о побратимстве с Гомелем.