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Генконсульство республики Беларусь откроется в Нижнем Новгороде

Сейчас готовится площадка для его размещения.

Генеральное консульство республик Беларусь откроется в Нижнем Новгороде, об этом в своем telegram-канале написал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Он опубликовал соответствующее распоряжение, подписанное председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. Глава региона поблагодарил коллег за такой выбор и проявленное доверие.

В настоящее время готовится площадка для размещения Генконсульства.

«Это станет еще одним важным шагом в укреплении сотрудничества наших государств».

подчеркнул Глеб Никитин

Ранее глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев встретился с руководителем нижегородского отделения посольства республики Беларусь Олегом Дикуном. Они обсудили сотрудничество между Нижним Новгородом и Минском, а также будущее соглашение о побратимстве с Гомелем.