Участника СВО из Хабаровского края наградили медалью «За боевые отличия»

Командир взвода капитан Вадим Салимов выполнял боевые задачи в зоне СВО в 2022—2023 годах. Тогда рота, в которую он входил, смогла прорвать оборону врага, заменить его на позициях, вытеснив с них, а после продвинуться дальше. При этом в захваченном пункте остались оружие и продовольствие противника.