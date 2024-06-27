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Участника СВО из Хабаровского края наградили медалью «За боевые отличия»

За мужество и героизм, проявленные во время проведения специальной военной операции, вручили награду военнослужащему учебного центра Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае.

Командир взвода капитан Вадим Салимов выполнял боевые задачи в зоне СВО в 2022—2023 годах. Тогда рота, в которую он входил, смогла прорвать оборону врага, заменить его на позициях, вытеснив с них, а после продвинуться дальше. При этом в захваченном пункте остались оружие и продовольствие противника.

«Кроме того, выявив позиции противника, отряд скрытно вернулся на свои позиции для передачи разведывательных данных по врагу», — сообщили «РГ» в пресс-службе ВВО.

Успешно выполнить задачу и передать ценные сведения отряду помог высокий профессионализм Салимова. За это он удостоился медали министерства обороны РФ «За боевые отличия».

Напомним, такую же медаль получил другой военнослужащий учебного центра ВВО — капитан Петр Борзеев.