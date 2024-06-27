Глава Татарстана находится в Узбекистане с рабочим визитом — подробности

Следующим адресом стал Навоийский машиностроительный завод — один из лидеров в республике по производству локализованной и импортозамещающей продукции. Минниханов ознакомился с работой предприятия, ему рассказали об особенностях производственного процесса, ассортименте и качестве выпускаемой здесь продукции.