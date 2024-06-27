По поручению врио губернатора Дмитрия Демешина мэр Хабаровска Сергей Кравчук провел встречу с жителями поселка имени Горького

«Все ваши замечания будут занесены в протокол и запущены в работу. Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Викторович Демешин поручил мне провести встречу с жителями поселка имени Горького. Мы с моими заместителями настроены на конструктивную работу и постараемся решить как можно больше вопросов. Сразу скажу: у нас уже есть планы по развитию этого микрорайона. В этом году мы изыскали в бюджете города средства на ремонт улиц Энтузиастов, Восточного шоссе, Гагарина. Работы начнутся в конце июля. Сейчас нужно провести конкурсные процедуры. Также в планах отремонтировать монумент Максима Горького и саму площадь. Памятник приведут в порядок в этом году, а площадь — в следующем. Для этого нам нужна ваша помощь. Совместно вам предстоит решить, как будет выглядеть общественная территория. Мы готовы советоваться с вами по всем вопросам», — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.