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По поручению врио губернатора Дмитрия Демешина мэр Хабаровска Сергей Кравчук провел встречу с жителями поселка имени Горького

Глава краевой столицы рассказал собравшимся о планах по благоустройству микрорайона.

Источник: Мэрия Хабаровска

Глава краевой столицы рассказал собравшимся о планах по благоустройству микрорайона.

«Все ваши замечания будут занесены в протокол и запущены в работу. Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Викторович Демешин поручил мне провести встречу с жителями поселка имени Горького. Мы с моими заместителями настроены на конструктивную работу и постараемся решить как можно больше вопросов. Сразу скажу: у нас уже есть планы по развитию этого микрорайона. В этом году мы изыскали в бюджете города средства на ремонт улиц Энтузиастов, Восточного шоссе, Гагарина. Работы начнутся в конце июля. Сейчас нужно провести конкурсные процедуры. Также в планах отремонтировать монумент Максима Горького и саму площадь. Памятник приведут в порядок в этом году, а площадь — в следующем. Для этого нам нужна ваша помощь. Совместно вам предстоит решить, как будет выглядеть общественная территория. Мы готовы советоваться с вами по всем вопросам», — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Во время встречи жители поделились с мэром Хабаровска своими проблемами.

«У нас есть вопрос с бродячими собаками. Свора бегает по дороге в центр “Спектр”. Также сейчас они развелись у рынка», — пожаловалась одна из жительниц микрорайона.

«Этот вопрос будет взят на контроль. Пришлем сюда бригаду по отлову безнадзорных животных. Они отработают заявку», — ответил мэр Хабаровска.

Также был задан вопрос по поводу отсутствия пешеходного перехода к школе № 27. Мэр поручил профильному управлению разобраться с проблемой.

Много предложений от местных жителей было высказано по поводу реконструкции площади Максима Горького. Граждане старшего поколения предложили высадить там цветы, поставить лавочки, родители — сделать уголок для детей с качелями и площадку для катания на велосипедах. Все идеи будут занесены в протокол и рассмотрены.

Источник: Официальный сайт администрации города Хабаровска.