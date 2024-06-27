Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ташкенте готовятся к открытию представительства Польского агентства инвестиций и торговли

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Посол Узбекистана в Польше Амирсаид Агзамходжаев и президент Польского агентства инвестиций и торговли (PAIH) Анджей Дыха договорились об организации церемонии открытия представительства PAIH в Ташкенте.

Источник: Podrobno.uz

В ходе переговоров также были обсуждены состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере, в частности возможности реализации инвестиционных проектов с участием польского капитала в Узбекистане.

Кроме того, было уделено внимание вопросу всесторонней и тщательной подготовки к бизнес-форуму, который состоится в рамках восьмого заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в Ташкенте осенью этого года.

PAIH входит в группу Польского фонда развития и предоставляет бесплатные консультации по развитию и продвижению польского предпринимательства для экспортеров и инвесторов, работающих на мировых рынках. Его главная задача — увеличить приток прямых иностранных инвестиций в страну и поддержать польские предприятия на международном уровне. Агентство имеет 56 представительств в 13 провинциях Польши и за рубежом.

экономика