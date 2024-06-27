Минобороны сказало про отработку белорусскими военными прикрытия госграницы

В Министерстве обороны проинформировали, что белорусские военные отрабатывают задачи по прикрытию государственной границы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Сообщается, что военные сил специальных операций осуществляют задачи, связанные с прикрытием государственной границы. Также сказано, что отработка происходит при взаимодействии с сотрудниками Государственного пограничного комитета.
В Минобороны отметили, что белорусские военные в кратчайшие сроки смогли закрепиться в назначенном районе. Они оборудовали боевые места и позиции для проведения засадных действий.