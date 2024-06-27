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Минобороны сказало про отработку белорусскими военными прикрытия госграницы

Минобороны Беларуси: военные выполняют задачи по прикрытию госграницы.

Источник: Телеграм-канал Минобороны Беларуси

В Министерстве обороны проинформировали, что белорусские военные отрабатывают задачи по прикрытию государственной границы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сообщается, что военные сил специальных операций осуществляют задачи, связанные с прикрытием государственной границы. Также сказано, что отработка происходит при взаимодействии с сотрудниками Государственного пограничного комитета.

В Минобороны отметили, что белорусские военные в кратчайшие сроки смогли закрепиться в назначенном районе. Они оборудовали боевые места и позиции для проведения засадных действий.