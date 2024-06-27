NYT узнала, что предложит Украине НАТО на июльском саммите

Саммит пройдет 9—11 июля в Вашингтоне. Собеседники газеты отметили, что создание миссии — это «сильный сигнал о союзнической приверженности» помогать Киеву в долгосрочной перспективе, а также гарантия дальнейшей поддержки Украины со стороны НАТО, даже если на президентских выборах в США победит Дональд Трамп. Он ранее обещал не защищать некоторых членов альянса от России, если они не будут тратить достаточно на оборону в рамках блока.