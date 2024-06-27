СМИ: Путин сделал резкое предупреждение Западу

В статье отмечается, что по мере того как лидеры НАТО осознают, что одних только денежных вливаний в Украину недостаточно, чтобы изменить все более отчаянную ситуацию на поле боя, в последние недели они находят другие, более опасные пути для эскалации.
«Россия ответила на эти обострения серией недвусмысленных предупреждений о неизбежности более масштабной войны и проведением провокационных учений с тактическим ядерным оружием на своей территории, граничащей с Украиной, с участием Белоруссии», — говорится в публикации.
Кроме того, Россия направила на Кубу военные корабли, в том числе атомную подводную лодку, что западные комментаторы назвали «блефом», хотя США и Канада незамедлительно направили военные корабли в регион. Затем Путин посетил Пхеньян и подписал пакт о «взаимной безопасности» с Северной Кореей, обязывающий обе страны прийти на защиту друг друга в случае нападения, пишет издание.
Эти события усиливают актуальность поиска политического урегулирования конфликта на Украине, отмечает RS.
В Минобороны России заявляли, что учения нестратегических ядерных сил направлены на поддержание готовности применения ядерного оружия для обеспечения суверенитета Союзного государства России и Белоруссии.
Пресс-секретарь Песков отметил, что учения — это нормальная практика. Если есть определенные типы вооружений, то вооруженные силы на должном уровне поддерживают свою боеготовность, проводят учения, пояснил он.