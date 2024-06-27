Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Путин сделал резкое предупреждение Западу

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин сделал резкое предупреждение Западу по эскалации конфликта на Украине, пишет Responsible Statecraft.

Источник: РИА "Новости"

В статье отмечается, что по мере того как лидеры НАТО осознают, что одних только денежных вливаний в Украину недостаточно, чтобы изменить все более отчаянную ситуацию на поле боя, в последние недели они находят другие, более опасные пути для эскалации.

«Россия ответила на эти обострения серией недвусмысленных предупреждений о неизбежности более масштабной войны и проведением провокационных учений с тактическим ядерным оружием на своей территории, граничащей с Украиной, с участием Белоруссии», — говорится в публикации.

Кроме того, Россия направила на Кубу военные корабли, в том числе атомную подводную лодку, что западные комментаторы назвали «блефом», хотя США и Канада незамедлительно направили военные корабли в регион. Затем Путин посетил Пхеньян и подписал пакт о «взаимной безопасности» с Северной Кореей, обязывающий обе страны прийти на защиту друг друга в случае нападения, пишет издание.

Эти события усиливают актуальность поиска политического урегулирования конфликта на Украине, отмечает RS.

В Минобороны России заявляли, что учения нестратегических ядерных сил направлены на поддержание готовности применения ядерного оружия для обеспечения суверенитета Союзного государства России и Белоруссии.

Пресс-секретарь Песков отметил, что учения — это нормальная практика. Если есть определенные типы вооружений, то вооруженные силы на должном уровне поддерживают свою боеготовность, проводят учения, пояснил он.

НАТО
Путин Владимир