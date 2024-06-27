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Токаев обратился к журналистам Казахстана

Выступая 27 июня 2024 года на торжественной церемонии по случаю награждения работников средств массовой информации (СМИ), глава государства Касым-Жомарт Токаев обратился к журналистам, сообщает Zakon.kz.

Источник: akorda.kz

Он поздравил представителей СМИ с профессиональным праздником.

«Прежде всего, от всей души поздравляю вас с Днем работников средств массовой информации! Престиж вашей специальности связан с тем, что журналисты призваны быть поборниками истины и справедливости. Поэтому профессионалы сферы медиа неизменно пользуются большим уважением».

Касым-Жомарт Токаев

В конечном счете, как подчеркнул президент, и государство, и журналисты служат народу, оказывают влияние на жизнь страны.

«Сейчас, как и прежде, в национальной прессе находят свое отражение национальные интересы. У нас общая цель — построение Справедливого Казахстана, страны равных возможностей для всех. Выражаю искреннюю признательность специалистам масс-медиа за их непростую работу. Алихан Бокейхан утверждал: “Издание газет и журналов требует большого мастерства”. Это требование касается всей информационной сферы».

Касым-Жомарт Токаев

В целом, как отметил глава государства, журналисты играют особую роль в разъяснении государственной политики.

«Вы внесли большой вклад во всестороннее разъяснение важных инициатив. С полным правом можно сказать, что все реформы мы проводим вместе с вами. Но одно дело — запустить преобразования, а другое — укоренить их. Для этого должно всецело обновиться общественное сознание».

Касым-Жомарт Токаев