Токаев обратился к журналистам Казахстана

Он поздравил представителей СМИ с профессиональным праздником.
«Прежде всего, от всей души поздравляю вас с Днем работников средств массовой информации! Престиж вашей специальности связан с тем, что журналисты призваны быть поборниками истины и справедливости. Поэтому профессионалы сферы медиа неизменно пользуются большим уважением».
В конечном счете, как подчеркнул президент, и государство, и журналисты служат народу, оказывают влияние на жизнь страны.
«Сейчас, как и прежде, в национальной прессе находят свое отражение национальные интересы. У нас общая цель — построение Справедливого Казахстана, страны равных возможностей для всех. Выражаю искреннюю признательность специалистам масс-медиа за их непростую работу. Алихан Бокейхан утверждал: “Издание газет и журналов требует большого мастерства”. Это требование касается всей информационной сферы».
В целом, как отметил глава государства, журналисты играют особую роль в разъяснении государственной политики.
«Вы внесли большой вклад во всестороннее разъяснение важных инициатив. С полным правом можно сказать, что все реформы мы проводим вместе с вами. Но одно дело — запустить преобразования, а другое — укоренить их. Для этого должно всецело обновиться общественное сознание».