Токаев обратился к журналистам Казахстана

«Вы внесли большой вклад во всестороннее разъяснение важных инициатив. С полным правом можно сказать, что все реформы мы проводим вместе с вами. Но одно дело — запустить преобразования, а другое — укоренить их. Для этого должно всецело обновиться общественное сознание».