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Токаев отметил важную роль журналистов в реализации госполитики

Президент поздравил журналистов по случаю их профессионального праздника — Дня СМИ и провел торжественное вручение наград, сообщает ИА El.kz.

Источник: EL.kz

Прежде всего, от всей души поздравляю вас с Днем работников средств массовой информации! Престиж вашей специальности связан с тем, что журналисты призваны быть поборниками истины и справедливости. Поэтому профессионалы сферы медиа неизменно пользуются большим уважением. В конечном счете, и государство, и журналисты служат народу, оказывают влияние на жизнь страны. Сейчас, как и прежде, в национальной прессе находят свое отражение национальные интересы.

отметил Президент.

Как подчеркнул Глава государства, у СМИ и у государства общая цель — построение Справедливого Казахстана, страны равных возможностей для всех.

Выражаю искреннюю признательность специалистам масс-медиа за их непростую работу. Алихан Бокейхан утверждал: «Издание газет и журналов требует большого мастерства». Это требование касается всей информационной сферы. В целом, журналисты играют особую роль в разъяснении государственной политики.

сказал Касым-Жомарт Токаев.