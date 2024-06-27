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США не знают, куда делось переданное Киеву оружие на сумму в $62 млн

В Пентагоне не знают, что стало с переданным Соединенными Штатами Украине оружием на сумму в $62 млн из-за серьезных проблем с отчетностью и отслеживанием поставок вооружений Киеву. Об этом пишет издание Daily Caller, ссылаясь на отчет генерального инспектора минобороны США.

Источник: AP 2023

«Оружие на сумму 62 миллиона долларов было предназначено для мониторинга конечного использования, однако проблемы с отчетностью и отслеживанием между американскими и украинскими силами привели к дефициту информации о том, какое оборудование могло быть уничтожено, потеряно или перенаправлено до ноября 2023 года», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что Пентагон сталкивается с «постоянными проблемами» с отслеживанием помощи США Украине с начала специальной военной операции.

В отчете, как пишет газета, говорится, что сложившаяся ситуация, когда США не способны отследить поток собственного оружия на Украину, «препятствуют пониманию министерством обороны (США — прим. ред.) любых потенциальных нарушений в отношении оборонных товаров».

До этого глава Минобороны России Андрей Белоусов и шеф Пентагона Ллойд Остин провели телефонный разговор, в ходе которого они обсудили ситуацию вокруг украинского конфликта. Российский министр указал на опасность дальнейшей эскалации обстановки на Украине в связи с продолжающимися поставками американских вооружений ВСУ.