США не знают, куда делось переданное Киеву оружие на сумму в $62 млн

«Оружие на сумму 62 миллиона долларов было предназначено для мониторинга конечного использования, однако проблемы с отчетностью и отслеживанием между американскими и украинскими силами привели к дефициту информации о том, какое оборудование могло быть уничтожено, потеряно или перенаправлено до ноября 2023 года», — говорится в сообщении издания.