США не знают, куда делось переданное Киеву оружие на сумму в $62 млн

«Оружие на сумму 62 миллиона долларов было предназначено для мониторинга конечного использования, однако проблемы с отчетностью и отслеживанием между американскими и украинскими силами привели к дефициту информации о том, какое оборудование могло быть уничтожено, потеряно или перенаправлено до ноября 2023 года», — говорится в сообщении издания.
Отмечается, что Пентагон сталкивается с «постоянными проблемами» с отслеживанием помощи США Украине с начала специальной военной операции.
В отчете, как пишет газета, говорится, что сложившаяся ситуация, когда США не способны отследить поток собственного оружия на Украину, «препятствуют пониманию министерством обороны (США — прим. ред.) любых потенциальных нарушений в отношении оборонных товаров».
До этого глава Минобороны России Андрей Белоусов и шеф Пентагона Ллойд Остин провели телефонный разговор, в ходе которого они обсудили ситуацию вокруг украинского конфликта. Российский министр указал на опасность дальнейшей эскалации обстановки на Украине в связи с продолжающимися поставками американских вооружений ВСУ.