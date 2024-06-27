Токаев высказался об однократном семилетнем президентском сроке

«Как вам известно, наша страна вступила в новый этап развития. За последние 5 лет мы провели масштабные политические реформы. Политическая система Казахстана претерпела кардинальные изменения. Значительно возросло влияние Парламента, усилилась ответственность правительства. Более прочной стала система сдержек и противовесов между ветвями власти. Укрепилась роль политических партий в обществе. Разработаны конкретные механизмы, позволяющие нашим гражданам открыто высказывать свое мнение и проявлять социальную активность. Усовершенствован избирательный процесс. Введены прямые выборы акимов сел и районов. Претерпела значительные изменения политическая и общественная культура».
Одним из самых важных начинаний Президент назвал введение однократного семилетнего срока президентства.
«Это решение имеет особое политическое значение. Оно стало ключевым шагом в деле формирования новых стандартов государственного управления. Реформы, преобразования будут продолжены. Самое главное — все преобразования осуществляются по воле народа. Поэтому мы никогда не повернем вспять и будем идти только вперед. Мы сформировали новый экономический курс. Одним словом, мы последовательно идем к тому, чтобы стать передовой страной».