Губернатор Петербурга зарегистрирован кандидатом на выборах. В поданных документах ошибок не нашли

«Муниципальный фильтр используется для дискредитации оппозиции. Четыре из шести партий Заксобрания не будут на этих выборах иметь своего кандидата. Как мы видим, имело место распределение подписей — все они были распределены в один день, 4 июня», — отметил Шапчиц.