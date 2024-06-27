Как в Боливии провалилась попытка госпереворота. Хроника

26 июня военные собрались перед зданием правительства в Ла-Пасе, который является фактической столицей Боливии. Бывший командующий армией страны Хуан Хосе Сунига выступил с заявлением о своем намерении «вернуть родину».
Штурм Дворца правительства
26 июня военные собрались перед зданием правительства в Ла-Пасе.
Подразделения армии вторглись в здание.
Сообщалось о въезде бронеавтомобиля и танков на территорию президентского дворца.
Сотрудников, работающих в здании правительства и парламента, эвакуировали.
Отступление военных
Через несколько часов военные начали покидать площадь перед Домом правительства.
Министр внутренних дел Карлос дель Кастильо сообщил, что ранения получили девять человек.
Министр обороны Эдмундо Новильо заявил, что власти держат под полным контролем вооруженные силы страны после попытки государственного переворота.
Что заявлял мятежный генерал
Экс-командующий армии Хуан Хосе Сунига заявил о намерении «вернуть родину».
Он был отстранен после заявления о готовности арестовать экс-президента Эво Моралеса.
Сунига потребовал освободить политзаключенных, включая экс-президента.
Реакция властей
Президент Луис Арсе заявил о «странных движениях некоторых подразделений армии» и призвал чтить демократию.
После того, как военные покинули площадь, Арсе выступил перед сторонниками с балкона дома правительства. Позднее он поблагодарил жителей страны и международных лидеров за поддержку.
Позднее стало известно, что президент Боливии Луис Арсе лично провел переговоры с генералом Хуаном Хосе Сунигой, возглавившим попытку госпереворота, до обращения к нации.
Правительство призвало международное сообщество поддержать законные власти страны. Экс-президент Боливии Эво Моралес обвинил Сунигу в попытке госпереворота, призвал боливийцев к «гражданской мобилизации для защиты демократии», объявил забастовку и перекрытие дорог.
Президент привел к присяге новое руководство вооруженных сил.
Новый командующий армии Хосе Уилсон Санчес Веласкес призвал военных вернуться в казармы.
Арест мятежного генерала
Сунигу задержали по обвинению в терроризме. Он уже прошел первый допрос.
Хуану Хосе Суниге может грозить до 20 лет тюрьмы за преступление против демократии, сообщил Минюст страны.
Международная реакция
Президент Гондураса Сиомара Кастро созвала экстренное совещание CELAC.
Генеральный секретарь Организации американских государств Луис Альмагро заявил о поддержке властей Боливии.
Куба, Перу, Венесуэла, Мексика, Колумбия, Бразилия, Никарагуа, Гватемала, Панама, Аргентина, Иран и ЕС выразили осуждение попытки переворота.
МИД России осуждил попытку военного переворота в Боливии и предостерег от возможного иностранного вмешательства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал внутренним делом Боливии происходящие там события.
Население Боливии составляет 12 миллионов человек. В последние месяцы страна сталкивается с нарастающей волной протестов, вызванных значительным экономическим спадом. Недавно в правящей левой партии «Движение к социализму» возник внутренний конфликт между основателем, бывшим президентом Эво Моралесом и действующим главой государства.
Нина Лютикова