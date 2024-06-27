Как в Боливии провалилась попытка госпереворота. Хроника

Население Боливии составляет 12 миллионов человек. В последние месяцы страна сталкивается с нарастающей волной протестов, вызванных значительным экономическим спадом. Недавно в правящей левой партии «Движение к социализму» возник внутренний конфликт между основателем, бывшим президентом Эво Моралесом и действующим главой государства.