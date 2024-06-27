Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент: Референдум по АЭС пройдет осенью

На торжественной церемонии по случаю награждения работников СМИ Касым-Жомарт Токаев высказался по поводу строительства АЭС в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Источник: akorda.kz

Глава государства отметил, что развитие экономики невозможно без стабильного энергообеспечения.

«Поэтому я поручил проработать вопрос строительства атомной электростанции. В настоящее время ведется широкое обсуждение, высказываются разные точки зрения. СМИ также должны принять активное участие в этом процессе. Действительно, в стране имеются большие возможности для развития атомной энергетики. Важно правильно и эффективно использовать их. Окончательное решение по данному вопросу примет народ. Референдум состоится нынешней осенью. Правительство определит точную дату».

сказал президент.

31 мая 2024 года в Алматы на встрече с учеными глава государства предложил им высказаться по поводу строительства АЭС,

энергетика