Казахстан уже давно живет в новой политической реальности — президент

«Но плюрализм мнений — это именно то, к чему мы стремились изначально, это наше фундаментальное достижение. Многие еще не осознают, но Казахстан уже давно живет в новой политической реальности. И эта новая реальность, помимо всего прочего, выражается в свободе слова, открытой конкуренции, конструктивном диалоге власти и общества, доступности всех информационных ресурсов. Мы можем уверенно говорить об этом как о свершившемся факте перемен. В таких реалиях роль и ответственность СМИ только возрастают. Уверен, отечественные масс-медиа будут всегда сохранять объективность и беспристрастность, ставить интересы страны и общества выше всего», — подчеркнул президент.