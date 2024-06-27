Кадыров поручил отправить двух раненых солдат «в сторону эстонских войск»

На прошлой неделе посол Эстонии в Киеве Аннели Кольк заявила, что Таллин готов обсуждать отправку эстонских войск на территорию Украины, но в контексте выработки общей позиции с НАТО и Евросоюзом. При этом она добавила, что, по мнению военного руководства Эстонии, «нет ничего не возможного».