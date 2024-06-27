Reuters: страны Балтии призвали построить линию обороны вдоль границы с Россией

В письме, на которое ссылается Reuters, говорится, что построение линии обороны решит «острую и насущную» проблему обеспечения безопасности стран ЕС от военных и гибридных угроз. Финансирование проекта требует «политических и финансовых усилий» Евросоюза. По оценкам европейских дипломатов, пишет Reuters, строительство линии обороны протяженностью 700 км обойдется примерно в $2,67 млрд.
Планирование и строительство, отмечается в письме, должны осуществляться в координации с НАТО и военными требованиями альянса. Предложение, как и другие инициативы об инвестициях в оборону, будет обсуждаться на саммите лидеров ЕС в Брюсселе
В мае главы МВД Эстонии, Литвы, Латвии, Норвегии, Финляндии и Польши договорились о создании «стены беспилотников» для защиты приграничных зон. Меру объяснили «дестабилизацией внутренней безопасности и общественного порядка» со стороны России и Белоруссии. Проект будет профинансирован за счет средств ЕС.