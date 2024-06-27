Reuters: страны Балтии призвали построить линию обороны вдоль границы с Россией

Планирование и строительство, отмечается в письме, должны осуществляться в координации с НАТО и военными требованиями альянса. Предложение, как и другие инициативы об инвестициях в оборону, будет обсуждаться на саммите лидеров ЕС в Брюсселе 27—28 июня .