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Reuters: страны Балтии призвали построить линию обороны вдоль границы с Россией

Лидеры Польши, Литвы, Латвии и Эстонии в письме к руководству Евросоюза призвали построить линию обороны вдоль границы объединения с Россией и Белоруссией, чтобы защитить ЕС от военных угроз, сообщило агентство Reuters. Представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя эту информацию, написала: «Главное, чтобы шипами внутрь».

Источник: AP 2023

В письме, на которое ссылается Reuters, говорится, что построение линии обороны решит «острую и насущную» проблему обеспечения безопасности стран ЕС от военных и гибридных угроз. Финансирование проекта требует «политических и финансовых усилий» Евросоюза. По оценкам европейских дипломатов, пишет Reuters, строительство линии обороны протяженностью 700 км обойдется примерно в $2,67 млрд.

Планирование и строительство, отмечается в письме, должны осуществляться в координации с НАТО и военными требованиями альянса. Предложение, как и другие инициативы об инвестициях в оборону, будет обсуждаться на саммите лидеров ЕС в Брюсселе 27—28 июня.

В мае главы МВД Эстонии, Литвы, Латвии, Норвегии, Финляндии и Польши договорились о создании «стены беспилотников» для защиты приграничных зон. Меру объяснили «дестабилизацией внутренней безопасности и общественного порядка» со стороны России и Белоруссии. Проект будет профинансирован за счет средств ЕС.

ЕС