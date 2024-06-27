Президент рассказал о ряде масштабных инвестиционных проектов

«Еще одна важная миссия СМИ — всесторонне и шире информировать граждан о развитии экономики. Рассказать есть о чём. В мире идёт жёсткая конкуренция за инвестиции, без которых сложно обеспечить устойчивый экономический рост. Благодаря последовательной работе государства в этом направлении инвестиционная привлекательность Казахстана в последние годы растёт. С участием иностранных инвесторов в стране реализуются десятки, даже сотни капиталоёмких проектов, направленных на диверсификацию экономики и создание новых рабочих мест».