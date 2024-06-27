Президент рассказал о ряде масштабных инвестиционных проектов

«Еще одна важная миссия СМИ — всесторонне и шире информировать граждан о развитии экономики. Рассказать есть о чём. В мире идёт жёсткая конкуренция за инвестиции, без которых сложно обеспечить устойчивый экономический рост. Благодаря последовательной работе государства в этом направлении инвестиционная привлекательность Казахстана в последние годы растёт. С участием иностранных инвесторов в стране реализуются десятки, даже сотни капиталоёмких проектов, направленных на диверсификацию экономики и создание новых рабочих мест».
К примеру, в Алматинской области в 2026 году будет открыт завод всемирно известной компании Pepsico, который станет крупнейшим в Центральной Азии. В Шымкенте в этом году в сотрудничестве с турецкими партнёрами планируется завершить первый этап строительства крупного тепличного комплекса.
«Достигнуто соглашение с китайскими коллегами о строительстве в области Абай медеплавильного завода мощностью 300 тысяч тонн меди в год. Проект предварительной стоимостью 1,5 миллиарда долларов создаст более тысячи новых рабочих мест. В Атырауской области намечено строительство интегрированного газохимического комплекса по производству полиэтилена. Правительство по моему поручению разрабатывает пакет срочных мер социально-экономического развития западных регионов страны. Результаты не заставят себя долго ждать».
По его словам, в этом году также ожидается запуск больших и очень востребованных гражданами автомобильных дорог. Они укрепят транспортный каркас страны, будут содействовать росту деловой активности.
В частности, откроется движение по дорогам Астана — Алматы, Алматы — Усть-Каменогорск, Актобе — Кандыагаш, Атырау — Астрахань. Кроме того, начнётся проектирование магистрали Жезказган — Караганда. Всё это лишь небольшая часть реализуемых и запланированных масштабных проектов.
«В последние годы во всех регионах страны постоянно открываются новые предприятия, строятся новые дороги и мосты, модернизируются инженерные сети и объекты ЖКХ. Но зачастую такая позитивная информация не получает должного освещения. Нужно видеть и хорошее. Считаю, что задача СМИ, особенно государственных, всё же уделять внимание и положительным моментам в нашем развитии».