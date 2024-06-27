Касым-Жомарт Токаев подпишет закон о лудомании в ближайшее время

Токаев отметил, что с развитием интернета проблема лудомании стала особенно острой, приобретая черты социальной пандемии. В ответ на это правительство приняло ряд мер, включая утверждение Комплексного плана по борьбе с незаконным игорным бизнесом и лудоманией, а также разработку законопроекта, который в настоящее время рассматривается Сенатом.
Осенью прошлого года было проведено специальное заседание Совета Безопасности, посвященное данному вопросу. Недавно по моему поручению Правительством утвержден Комплексный план по противодействию незаконному игорному бизнесу и лудомании. Кроме того, мной последовательно продвигалось скорейшее принятие соответствующего законопроекта.
Президент подчеркнул, что если законопроект будет принят, он подпишет его в ближайшее время. Он выразил уверенность в том, что введение этого закона поможет защитить граждан, особенно молодежь, от опасного влияния лудомании. Токаев выразил признательность депутатам за их работу над этим важным законопроектом, который направлен на обеспечение безопасности и благополучия казахстанцев.