Касым-Жомарт Токаев подпишет закон о лудомании в ближайшее время

Президент подчеркнул, что если законопроект будет принят, он подпишет его в ближайшее время. Он выразил уверенность в том, что введение этого закона поможет защитить граждан, особенно молодежь, от опасного влияния лудомании. Токаев выразил признательность депутатам за их работу над этим важным законопроектом, который направлен на обеспечение безопасности и благополучия казахстанцев.