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Касым-Жомарт Токаев подпишет закон о лудомании в ближайшее время

На торжественной церемонии награждения работников средств массовой информации Казахстана Президент Касым-Жомарт Токаев выразил озабоченность растущей проблемой лудомании в стране. Он подчеркнул, что зависимость от азартных игр представляет серьезную угрозу для общества, разрушая семьи, способствуя финансовым проблемам и даже криминалу, сообщает El.kz со ссылкой на Акорду.

Источник: EL.kz

Токаев отметил, что с развитием интернета проблема лудомании стала особенно острой, приобретая черты социальной пандемии. В ответ на это правительство приняло ряд мер, включая утверждение Комплексного плана по борьбе с незаконным игорным бизнесом и лудоманией, а также разработку законопроекта, который в настоящее время рассматривается Сенатом.

Осенью прошлого года было проведено специальное заседание Совета Безопасности, посвященное данному вопросу. Недавно по моему поручению Правительством утвержден Комплексный план по противодействию незаконному игорному бизнесу и лудомании. Кроме того, мной последовательно продвигалось скорейшее принятие соответствующего законопроекта.

сказал Токаев.

Президент подчеркнул, что если законопроект будет принят, он подпишет его в ближайшее время. Он выразил уверенность в том, что введение этого закона поможет защитить граждан, особенно молодежь, от опасного влияния лудомании. Токаев выразил признательность депутатам за их работу над этим важным законопроектом, который направлен на обеспечение безопасности и благополучия казахстанцев.