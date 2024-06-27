Токаев: Свобода слова не означает критику всего происходящего в стране

На встрече с представителями СМИ в канун их профессионального праздника Касым-Жомарт Токаев высказался о роли СМИ в современное время.
"Информация — это мощный инструмент. В нынешнее нестабильное время особенно важно предоставлять населению всесторонне проанализированную, проверенную и надежную информацию.
Распространение сведений, вводящих граждан в заблуждение, недопустимо. Свобода слова не означает критику всего происходящего в стране. Средства массовой информации, действительно служащие интересам нации, должны способствовать укреплению единства", — сказал президент.
Напомним, сегодня Токаев перечислил казахстанские СМИ, которые читает сам.
«Пресса — лицо общества. Я внимательно слежу за прессой, каждый день читаю “Egemen Qazaqstan”, “Казахстанскую правду”, “Aiqyn”, “Литер”, “Turkistan”, “Ana tili”, “Қазақ әдебиеті”, а также региональные издания, из которых я черпаю много важной и полезной информации», — сказал президент.