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Токаев: Свобода слова не означает критику всего происходящего в стране

На встрече со СМИ глава государства напомнил, что распространение сведений, вводящих жителей в заблуждение — недопустимо, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Источник: pexels.com

На встрече с представителями СМИ в канун их профессионального праздника Касым-Жомарт Токаев высказался о роли СМИ в современное время.

"Информация — это мощный инструмент. В нынешнее нестабильное время особенно важно предоставлять населению всесторонне проанализированную, проверенную и надежную информацию.

Распространение сведений, вводящих граждан в заблуждение, недопустимо. Свобода слова не означает критику всего происходящего в стране. Средства массовой информации, действительно служащие интересам нации, должны способствовать укреплению единства", — сказал президент.

Напомним, сегодня Токаев перечислил казахстанские СМИ, которые читает сам.

«Пресса — лицо общества. Я внимательно слежу за прессой, каждый день читаю “Egemen Qazaqstan”, “Казахстанскую правду”, “Aiqyn”, “Литер”, “Turkistan”, “Ana tili”, “Қазақ әдебиеті”, а также региональные издания, из которых я черпаю много важной и полезной информации», — сказал президент.