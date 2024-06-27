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Токаев: против коррупции ведётся огромная работа на всех уровнях

На встрече с журналистами в Астане президент Казахстана заявил о том, что власть принимает конкретные меры по обеспечению верховенства закона в каждой сфере жизни, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Источник: akorda.kz

«В Казахстане, как и в любом другом правовом государстве, все граждане и институты должны неукоснительно соблюдать законы, правила и нормы. Противоречия и разногласия в обществе должны разрешаться в соответствии с национальным законодательством и основными международными нормами. Это моя непоколебимая позиция. Только так мы построим процветающее и справедливое общество. Поэтому принцип “Закон и Порядок” следует рассматривать как надежный фундамент для построения Справедливого Казахстана — страны равных возможностей для всех и каждого».

сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он отметил, что интенсивная работа ведётся против коррупции на всех уровнях.

«Мы открыто говорим об этой хронической болезни. Материалы СМИ пестрят сообщениями о задержаниях чиновников. И говорим иногда даже себе в ущерб, потому что среди наших граждан, да и за рубежом складывается впечатление, что Казахстан — это сплошь коррумпированная страна. Это не соответствует реальному положению дел, хотя проблема существует — это мы признаем. Только тогда будет результат».

уверен глава государства.