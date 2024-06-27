Главное — укрепить мир: во Владивостоке прошел Конгресс народов Приморского края

Во Владивостоке прошел 10-й Конгресс народов Приморского края (6+). Как уточнили организаторы, это мероприятие призвано укрепить мир в многонациональном и многоконфессиональном Приморье, сообщает ИА PrimaMedia.
На открытии конгресса, который прошел на острове Русском, выступил вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов. Перед своей речью он предложил всем собравшимся почтить минутой молчания всех погибших в террористических актах в Дагестане и Дербенте 23 июня. В своей приветственной речи он отметил, что все темы конгресса важны и актуальны.
«За период существования конгресс народов Приморского края приобрел статус уникальной региональной площадки на которой происходит обмен опытом с учетом тенденций этнополитической ситуации. Ежегодно растет количество субъектов Дальневосточного федерального округа, чьи делегации принимают участие в мероприятиях конгресса. В этом году внимание участников будет уделено актуальной тематике: формирование российской гражданской идентичности, сохранение традиционных российских семейных духовно-нравственных ценностей, профилактика и недопущение конфликтных ситуаций на национальной религиозной почвах», — сказал Сергей Ефремов.
По ходу конгресса были проведены несколько дискуссионных площадок, а также семинар-совещание по реализации государственной национальной политики, практическая конференция «Сохранение культурного наследия народов России» и другие.
Одним из модераторов конференции по сохранению культурного наследия выступила заместитель председателя Совета ПРОО «Ассамблея народов Приморского края», заведующая отделом этнографии, этнологии и антропологии ИИАЭ ДВО РАН Галина Ермак.
«Я счастливый человек, потому что моя профессия, которая посвящена сохранению и изучению культуры народов России, проживающих в Приморском крае и на Дальнем Востоке, помогает мне заниматься общественной деятельностью. Сегодня мы являемся организаторами конференции по сохранению этнокультурного наследия народов России. Именно духовные ценности и традиции способствуют единству нашей страны и укреплению нашей дружбы», — рассказала Галина Ермак.
В числе организаторов конгресса была председатель Совета ПРОО «Ассамблея народов Приморского края», доктор искусствоведения, профессор Галина Алексеева. Она отметила, что помимо этого конгресса в Приморье проходит большое количество семинаров и национальных праздников, чтобы люди разных национальностей могли понять культуру друг друга и жили в мире.
«Наша общественная организация развивает идею этнокультурного многообразия и культурного единства Приморского края. У нас действительно многонациональный край, и мы стараемся привить уважение и любовь разных народов друг к другу. Не все понимают, как правильно себя вести с тем или другим народом, не очень понимают культурные ценности разных народов. Мы проводим массу семинаров, общенациональные праздники, чтобы дать эту информацию. Показываем культурное многообразие через костюмы, сувениры. Демонстрируем, что мы разные и глубокие», — сообщила Галина Алексеева.
Пока шли дискуссионные площадки и конференции, в другой части была организована выставка, где было представлено культурное достояние того или иного народа и нации. Здесь были костюмы, куклы, обереги, а также живая музыка. Вместе играли и дополняли друг друга гармонь и корейский барабан, а также восточные ударные инструменты.