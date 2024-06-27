Главное — укрепить мир: во Владивостоке прошел Конгресс народов Приморского края

«Наша общественная организация развивает идею этнокультурного многообразия и культурного единства Приморского края. У нас действительно многонациональный край, и мы стараемся привить уважение и любовь разных народов друг к другу. Не все понимают, как правильно себя вести с тем или другим народом, не очень понимают культурные ценности разных народов. Мы проводим массу семинаров, общенациональные праздники, чтобы дать эту информацию. Показываем культурное многообразие через костюмы, сувениры. Демонстрируем, что мы разные и глубокие», — сообщила Галина Алексеева.