Токаев возмутился горами мусора, которые оставляют безответственные граждане

Выступая на торжественной церемонии по случаю награждения работников СМИ, Глава государства отметил, что для глубинной модернизации страны одних лишь законодательных изменений, кадровых решений, политических и экономических реформ недостаточно.
«Мы как прогрессивная нация должны кропотливо, каждый день работать над обновлением системы общественных и индивидуальных ценностей».
По словам Президента, сегодня отечественная журналистика представляет собой сильный общественный институт, настоящую четвертую власть, которая способна внести большой вклад в это непростое дело. Спектр задач, стоящих перед журналистами, очень широк.
«В стране развернуто поистине народное движение за “Чистый Казахстан”, “Таза Қазақстан”. И это не случайно. К сожалению, чуть ли не каждый день мы видим горы мусора, оставленные безответственными согражданами после посещения различных мест досуга на природе и в черте населенных пунктов. Несоблюдение элементарных правил чистоты в общественных местах не только показатель низкой личной культуры воспитания человека, но и сильный тормоз прогресса всей страны. Именно поэтому я каждый раз обращаюсь к этой теме».