Токаев возмутился горами мусора, которые оставляют безответственные граждане

«В стране развернуто поистине народное движение за “Чистый Казахстан”, “Таза Қазақстан”. И это не случайно. К сожалению, чуть ли не каждый день мы видим горы мусора, оставленные безответственными согражданами после посещения различных мест досуга на природе и в черте населенных пунктов. Несоблюдение элементарных правил чистоты в общественных местах не только показатель низкой личной культуры воспитания человека, но и сильный тормоз прогресса всей страны. Именно поэтому я каждый раз обращаюсь к этой теме».