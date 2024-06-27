Участники спецоперации из Осы получат 70 тыс. рублей от местных властей

На сегодняшнем заседании думы Осинского округа депутаты поддержали инициативу главы округа Алексея Григорьева. Выплата будет предоставляться из средств резервного фонда администрации округа. Право на такую выплату будут иметь граждане РФ, направленные Осинским военкоматом для участия в СВО по контракту.