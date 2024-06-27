На сегодняшнем заседании думы Осинского округа депутаты поддержали инициативу главы округа Алексея Григорьева. Выплата будет предоставляться из средств резервного фонда администрации округа. Право на такую выплату будут иметь граждане РФ, направленные Осинским военкоматом для участия в СВО по контракту.
Участники спецоперации из Осы получат 70 тыс. рублей от местных властей
Жители Осинского округа, заключившие контракт о прохождении военной службы в ВС РФ для участия в специальной военной операции, получат единовременную выплату в размере 70 тыс. руб. из средств резервного фонда местной администрации. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».