Бектенов требует выдержать сроки запуска ракетного комплекса «Байтерек»

«Сроки запуска нужно выдержать. Первый из трех пусков с комплекса должен состояться в следующем году. Проект важен для сохранения активности комплекса “Байконур”. Здесь требуется слаженная работа коллектива совместного предприятия. В данном вопросе тесное взаимодействие научных кругов также имеет важное значение», — подчеркнул Олжас Бектенов.