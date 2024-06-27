Бектенов требует выдержать сроки запуска ракетного комплекса «Байтерек»

«Сроки запуска нужно выдержать. Первый из трех пусков с комплекса должен состояться в следующем году. Проект важен для сохранения активности комплекса “Байконур”. Здесь требуется слаженная работа коллектива совместного предприятия. В данном вопросе тесное взаимодействие научных кругов также имеет важное значение», — подчеркнул Олжас Бектенов.
Строительство космического ракетного комплекса ведется на базе инфраструктуры КРК «Зенит-М» для запусков новых ракет-носителей «Союз-5». Завершение работ запланировано на май 2028 года, при этом первые летные испытания планируется запустить уже в 2025 году. Проектная мощность комплекса составляет 6−8 пусков ракет в год.
Отмечается, что в 2024 году на его реализацию направлено Т14,7 млрд, вопрос выделения оставшейся части средств будет проработан дополнительно.