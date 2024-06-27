Эксперт назвал попытку переворота в Боливии репетицией

В среду местные СМИ сообщили о скоплении военных на площади Мурильо в Ла-Пасе, где расположены правительственные здания. На площадь была стянута спецтехника. Военные под руководством генерала Суниги, по сообщению местных СМИ, ранее уволенного с поста командующего армией, пытались с помощью бронетранспортера прорваться в президентский дворец. Президент Арсе призвал соблюдать демократию, назвал происходящее попыткой госпереворота. Генерал Сунига позже заявил, что говорил с Арсе, и президент якобы сказал о необходимости принять меры для поднятия его собственной популярности.
Виктор Хейфец отметил, что версия генерала о сговоре с президентом имеет два слабых места. Такой «самопереворот» возможен при полной уверенности в верности военных плану, а в случае с выступлением Суниги «впечатление было, что они все-таки играли в свою игру». Кроме этого, логически Арсе должен был бы понимать, что Сунига в случае ареста тут же раскрыл бы сговор.
«Как бы в Боливии мы не столкнулись с такой попыткой генеральной репетиции. Что, собственно, мешает армии осуществить его (переворот) заново? Армейское руководство по большому счету с руководством правящей партией не связано. Это замкнутая каста… Это просто армейская структура традиционная со своими интересами, отражающими прежде всего интересы военных, которые сейчас расходятся с интересами, взглядами и текущей политикой левого правительства. Поэтому технически такая возможность есть, вопрос в том, готова ли армия будет это сделать», — сказал эксперт.
Он также предположил, что события в столице Боливии могли быть отголоском борьбы между сторонниками экс-президента Эво Моралеса и действующего главы государства, который в 2020 году избирался от партии Моралеса «Движение к социализму».
Беспорядки на площади Ла-Паса продлились около трех часов. Все это время президент находился внутри дворца. Он выступил с обращением к нации и назначил новое командование армии, которое призвало военных покинуть площадь. Солдаты выполнили приказ. Генерал Сунига и ещё два военачальника были арестованы. В результате попытки переворота пострадали девять человек.