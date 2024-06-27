Эксперт назвал попытку переворота в Боливии репетицией

«Как бы в Боливии мы не столкнулись с такой попыткой генеральной репетиции. Что, собственно, мешает армии осуществить его (переворот) заново? Армейское руководство по большому счету с руководством правящей партией не связано. Это замкнутая каста… Это просто армейская структура традиционная со своими интересами, отражающими прежде всего интересы военных, которые сейчас расходятся с интересами, взглядами и текущей политикой левого правительства. Поэтому технически такая возможность есть, вопрос в том, готова ли армия будет это сделать», — сказал эксперт.