Вряд ли США напрямую готовили переворот в Боливии, заявил эксперт

«Безусловно, они смотрели бы на это (смену власти в Боливии) благожелательно. Левое правительство Боливии в данном случае им не очень симпатично, и дело даже не в политических взглядах, а в том, что тот же литий достался в основном китайцам. Боливия — одна из трех стран Латинской Америки с крупнейшими запасами лития… Это важно, но это не настолько важно, чтобы прямо сейчас все бросить и начать устраивать переворот», — считает Виктор Хейфец.