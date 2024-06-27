Генералу Суниге грозит до 20 лет тюрьмы за попытку переворота в Боливии

Как написал министр в соцсети X, генеральная прокуратура страны возбудила уголовное дело по факту организации госпереворота.
«Возбуждено уголовное дело по преступлениям, предусмотренным статьями 121, 127 и 128 уголовного кодекса, мы будем добиваться приговора Хуану Хосе Суниге к максимально возможному тюремному заключению за эти преступления, которое составляет от 15 до 20 лет тюрьмы за преступления против демократии и конституции страны», — говорится в заявлении Магне в соцсети X.
Магне также поблагодарил всех иностранных лидеров за поддержку президента Боливии Луиса Арсе.
В среду боливийские СМИ сообщили о скоплении военных на площади Мурильо в Ла-Пасе, где расположены правительственные здания. На площадь была стянута спецтехника. Военные под руководством генерала Суниги, который, по данным местных СМИ, ранее был уволен с поста командующего армией, попытались с помощью бронетранспортера прорваться в президентский дворец. Лидер Боливии Арсе призвал к соблюдению демократии и назвал происходящее попыткой госпереворота. В его поддержку выступили главы многих иностранных государств.
Беспорядки на площади Ла-Паса продлились около трех часов. Все это время президент находился внутри дворца. Он выступил с обращением к нации и назначил новое командование армии, которое призвало военных покинуть площадь. Солдаты выполнили приказ. Генерал Сунига и ещё два военачальника были арестованы. В результате попытки переворота пострадали девять человек.