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Генералу Суниге грозит до 20 лет тюрьмы за попытку переворота в Боливии

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Генералу Хуану Хосе Суниге, возглавившему попытку госпереворота в Боливии, может грозить до 20 лет тюремного заключения за преступления против демократии, заявил министр юстиции Боливии Иван Лима Магне.

Источник: AP 2023

Как написал министр в соцсети X, генеральная прокуратура страны возбудила уголовное дело по факту организации госпереворота.

«Возбуждено уголовное дело по преступлениям, предусмотренным статьями 121, 127 и 128 уголовного кодекса, мы будем добиваться приговора Хуану Хосе Суниге к максимально возможному тюремному заключению за эти преступления, которое составляет от 15 до 20 лет тюрьмы за преступления против демократии и конституции страны», — говорится в заявлении Магне в соцсети X.

Магне также поблагодарил всех иностранных лидеров за поддержку президента Боливии Луиса Арсе.

В среду боливийские СМИ сообщили о скоплении военных на площади Мурильо в Ла-Пасе, где расположены правительственные здания. На площадь была стянута спецтехника. Военные под руководством генерала Суниги, который, по данным местных СМИ, ранее был уволен с поста командующего армией, попытались с помощью бронетранспортера прорваться в президентский дворец. Лидер Боливии Арсе призвал к соблюдению демократии и назвал происходящее попыткой госпереворота. В его поддержку выступили главы многих иностранных государств.

Беспорядки на площади Ла-Паса продлились около трех часов. Все это время президент находился внутри дворца. Он выступил с обращением к нации и назначил новое командование армии, которое призвало военных покинуть площадь. Солдаты выполнили приказ. Генерал Сунига и ещё два военачальника были арестованы. В результате попытки переворота пострадали девять человек.