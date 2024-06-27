Назначен новый аким Риддера

Карьеру начинал с работы экономистом в ТОО «Теплоэнергоснаб», город Усть-Каменогорск. В разные годы занимал должности инспектора коммунального государственного учреждения «Отряд оперативного реагирования лесного и охотничьего хозяйства» (Усть-Каменогорск), главного менеджера отдела контроля программ кредитования департамента управления активами и контроля программ кредитования АО «НК “СПК “Ертіс”; заместителя председателя правления акционерного общества “СПК “Ертіс”; руководителя управления финансов Восточно-Казахстанской области. С апреля 2023 года был акимом Уланского района.