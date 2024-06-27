Парад на День Независимости в Минске начнется в 9 утра

«Мы в этом году формат парада несколько увеличили, исходя из значимости той даты, которую мы будем отмечать. Количество парадных расчетов в этом году увеличено в полтора раза, в параде войск принимает участие больше шести тысяч человек», — отметил замминистра.
По его словам, парад будет состоять из нескольких блоков: прохождение войск пешими парадными расчетами, прохождение парадных расчетов техники и воздушного эшелона.
Кроме этого, традиционно состоится плац-концерт роты почетного караула и выступление военного оркестра. Завершится парад театрализованным номером, посвященный 80-летитию освобождения Беларуси.
«У нас будет 36 пеших парадных расчетов, 29 парадных расчетов механизированной колонны и 12 парадных расчетов воздушного эшелона», — сказал Жук.
Он также отметил, что традиционно в параде участвуют вооруженные силы дружественных армий — России и Китая. В этом году формат расширен, и к военному параду присоединятся Вооруженные силы Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.
Кроме этого, дополнительно будут участвовать 2 парадных расчета -кадеты Кемеровского кадетского училища и Рязанского воздушно-десантного училища.