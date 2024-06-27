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Парад на День Независимости в Минске начнется в 9 утра

МИНСК, 27 июн — Sputnik. Военный парад на День Независимости начнется в 9:00, заявил во время пресс-конференции в четверг заместитель министра обороны Беларуси Андрей Жук.

Источник: Sputnik.by

«Мы в этом году формат парада несколько увеличили, исходя из значимости той даты, которую мы будем отмечать. Количество парадных расчетов в этом году увеличено в полтора раза, в параде войск принимает участие больше шести тысяч человек», — отметил замминистра.

По его словам, парад будет состоять из нескольких блоков: прохождение войск пешими парадными расчетами, прохождение парадных расчетов техники и воздушного эшелона.

Кроме этого, традиционно состоится плац-концерт роты почетного караула и выступление военного оркестра. Завершится парад театрализованным номером, посвященный 80-летитию освобождения Беларуси.

«У нас будет 36 пеших парадных расчетов, 29 парадных расчетов механизированной колонны и 12 парадных расчетов воздушного эшелона», — сказал Жук.

Он также отметил, что традиционно в параде участвуют вооруженные силы дружественных армий — России и Китая. В этом году формат расширен, и к военному параду присоединятся Вооруженные силы Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

Кроме этого, дополнительно будут участвовать 2 парадных расчета -кадеты Кемеровского кадетского училища и Рязанского воздушно-десантного училища.