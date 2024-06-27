В Кремле назвали внутренним делом Боливии попытку госпереворота в стране

«Это внутреннее дело Боливии. Здесь очень важно, чтобы наши боливийские друзья сами разбирались со своими проблемами в рамках обеспечения полной законности, конституционной законности. Мы желаем скорейшего восстановления спокойствия в этой стране и надеемся, что так и будет», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов, связана ли попытка госпереворота с желанием страны вступить в БРИКС.
При этом Песков подчеркнул, что любое вмешательство третьих стран в данные события недопустимо.
Накануне, 26 июня, президент Боливии Луис Арсе заявил об угрозе государственного переворота в стране. Боливийское телевидение опубликовало кадры, где видно, как БТР таранил ворота главного входа в президентский дворец в Ла-Пасе. Боливийский лидер предупредил, что в столице происходит «нерегулярное» развертывание войск. Позже Арсе обратился к народу страны и мировым организациям с призывом защитить демократию и противостоять попытке госпереворота.
В результате этих событий пострадали как минимум девять человек. Попытка переворота закончилась арестом экс-командующего боливийской армией генерала Хуана Хосе Суньига и его сообщников — вице-адмирала Хуана Арнеса Сальвадора и генерала ВВС Марсело Хавьера Сегарру.
По оценке гендиректора латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егора Лидовского, за попыткой госпереворота в Боливии могут стоять США, недовольные сближением государства со странами БРИКС. Также эксперт напомнил о боливийских запасах лития и недавнем визите Арсе на Петербургский международный экономический форум, который не мог пройти незамеченным для Вашингтона.
В июле 2023 года в МИД Боливии сообщили, что страна хотела бы официально вступить в БРИКС. Вскоре после этого Боливия передала странам объединения соответствующую ноту. Планы вступления в организацию боливийская сторона подтвердила в конце декабря. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в апреле 2024 года отметил, что Москва поддерживает это стремление.