В Кремле назвали внутренним делом Боливии попытку госпереворота в стране

«Это внутреннее дело Боливии. Здесь очень важно, чтобы наши боливийские друзья сами разбирались со своими проблемами в рамках обеспечения полной законности, конституционной законности. Мы желаем скорейшего восстановления спокойствия в этой стране и надеемся, что так и будет», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов, связана ли попытка госпереворота с желанием страны вступить в БРИКС.