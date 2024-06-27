В России готовится законопроект, запрещающий идеологию child-free

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Законопроект, запрещающий идеологию child-free (отказ от детей), разрабатывается в России. Об этом сообщил заместитель министра юстиции Всеволод Вуколов.
«Что касается вопросов, связанных с идеологией. Мы с вами сейчас активно готовим законопроекты по недопущению распространения child-free, когда кто-то говорит о том, что не надо сегодня девушкам, особенно молодым, рожать, можно обойтись и без детей. Таких идеологий, так сказать экстремистской направленности, сегодня много», — сказал он на сессии «Семья: сохранить, нельзя потерять» в рамках Петербургского международного юридического форума.
Вуколов уточнил, что законопроекты подготовлены и будут прорабатываться с экспертным сообществом. По его словам, надо построить такую законодательную систему, которая бы противостояла всем этим течениям на территории Российской Федерации и тех стран, которые разделяют ценности России. «Эти законы должны прорабатываться, продвигаться. И они должны быть инструментами для того, чтобы защитить наши ценности. Вот в чем состоит основная задача», — подчеркнул замминистра.